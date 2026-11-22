स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में मतदाता सूची का गहराई से सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की जानकारी और पात्रता की जांच की जाती है। वहीं, SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन में पहले से मौजूद मतदाता सूची की समीक्षा कर उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं। इसके तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और नाम, पता या अन्य जानकारियों में गलतियां सुधारी जाती हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए SSR कराने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य उन पात्र लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका नाम अब तक किसी वजह से दर्ज नहीं हो पाया है।