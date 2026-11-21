पीएम मोदी ने लखनऊ में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा (PC: ANI)
PM Modi Lucknow 5th National Kaushal Deekshant Samaroh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। पीएम मोदी गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल हुए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक साल पहले मैंने देशवासियों से कहा था- एक साल तक, अगर जरूरी न हो, तो प्लीज सोना न खरीदें। और मुझे खुशी है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से एक समय का खाना छोड़ने को कहा था और इस देश ने उनकी बात मानी। मेरा देश आज भी वैसा ही है। मुझ जैसे आम इंसान ने कम सोना खरीदने को कहा- देशवासियों ने कम सोना खरीदा और सोने के दाम गिर गए। आज लोग मुझसे कह रहे हैं, 'मोदी जी, आपने कहा, हमने आपकी बात मानी और हमारे पैसे बच गए।'
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब PM मोदी ने यह मिशन शुरू किया, तो 2017 से आपके गाइडेंस में उत्तर प्रदेश ने स्किल मिशन को आगे बढ़ाने की अपनी कोशिशों में तेजी लाई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे युवाओं की काबिलियत और टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के नतीजे में हमने उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 1.7 मिलियन से ज़्यादा युवाओं को कामयाबी से ट्रेनिंग दी है। इस दौरान कैंपस सिलेक्शन के जरिए 700,000 से ज्यादा युवाओं को प्लेसमेंट दिलाया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद सीधे लखनऊ लौट आए। उन्होंने अमौसी एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। इससे पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने लिखा कि, विकास और विरासत की समृद्ध धरा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अपने सभी टैलेंटेड युवा दोस्तों का स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं जो देश के अलग-अलग हिस्सों से इस प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं, क्योंकि लखनऊ मेरा संसदीय क्षेत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज PM मोदी इस नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITIs), नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (NSTIs) और इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर्स (IToTs) के 52 टॉपर्स को सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूं। आज का मौका कई मायनों में खास है। पहली बार, नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन सेरेमनी दिल्ली के बाहर लखनऊ में हो रही है। मैं इस पहल के लिए जयंत चौधरी और दूसरों को बधाई देता हूं। यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं UP के CM योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं।
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