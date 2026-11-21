रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अपने सभी टैलेंटेड युवा दोस्तों का स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं जो देश के अलग-अलग हिस्सों से इस प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं, क्योंकि लखनऊ मेरा संसदीय क्षेत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज PM मोदी इस नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITIs), नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (NSTIs) और इंस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर्स (IToTs) के 52 टॉपर्स को सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूं। आज का मौका कई मायनों में खास है। पहली बार, नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन सेरेमनी दिल्ली के बाहर लखनऊ में हो रही है। मैं इस पहल के लिए जयंत चौधरी और दूसरों को बधाई देता हूं। यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं UP के CM योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं।