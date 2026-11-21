Buddha Bone Relics: सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार की 95वीं वर्षगांठ इस बार खास होने जा रही है। इस अवसर पर 22 से 24 नवंबर तक भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे जाएंगे। तीन दिनों तक चलने वाले इस विशेष आयोजन में देश के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं, अनुयायियों और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। वियतनाम के बौद्ध संघ और हनोई के श्रद्धालुओं के सहयोग से इसकी तैयारियां की गई हैं। आयोजन के दौरान सारनाथ में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध श्रद्धालुओं का समागम भी देखने को मिलेगा।