अभ्यर्थियों का आरोप है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में विसंगति हुई है। उनका कहना है कि इस मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भाव समिति की ओर से भी परिणाम में संशोधन और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से जुड़ी मांगों पर आदेश या संस्तुतियां जारी की गई हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन आदेशों और संस्तुतियों के अनुरूप भर्ती के परिणाम की समीक्षा की जाए और जिन पात्र अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिला है, उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही वे मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से आवाज उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।