उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता का कारण बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि दंगों के बाद वे खुद राहत शिविरों में गए थे और वहां के विस्थापित परिवारों की पीड़ा को करीब से देखा था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि दंगों के पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित महिलाओं पर दबाव डालकर मुकदमे वापस करवाए गए। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब दंगा पीड़ित कड़ाके की सर्दी में राहत कैंपों में दिन गुजार रहे थे, उस समय सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था।