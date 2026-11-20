Azam Khan Condolence Yogi Adityanath Mother: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। सीएम योगी की मां के देहांत के बाद देश भर के नेताओं ने संवेदनाएं भेजी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सपा नेता आजम खान ने कहा कि यह बहुत बड़ा सदमा है और मां जैसी दौलत किसी के पास नहीं होती। उन्होंने इस कठिन समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दुख सहने की शक्ति और सब्र मिलने की दुआ भी की।