इसके साथ ही कर्मचारियों को डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। जेम पोर्टल, ई-ऑफिस, उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल, आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल के संचालन से जुड़ी जानकारी दी गई। इन पोर्टल के माध्यम से सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करने, शिकायतों का निस्तारण करने और विभागीय सूचनाओं को व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया समझाई गई। आज के समय में सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को इनकी सही जानकारी होना जरूरी है। ई-ऑफिस के जरिए फाइलों का ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है, वहीं आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। प्रशिक्षण में इन सभी व्यवस्थाओं को आसान तरीके से समझाने पर जोर दिया गया।