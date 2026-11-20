नोटिंग-ड्राफ्टिंग से लेकर ई-ऑफिस और सरकारी पोर्टल चलाने तक की दी गई जानकारी, पांच दिन के प्रशिक्षण में प्रशासनिक कामकाज की बारीकियां सीखी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Tourism:उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिर्फ नए पर्यटन स्थलों का विकास ही नहीं, बल्कि विभागीय कामकाज को मजबूत बनाना भी जरूरी है। इसी दिशा में पर्यटन विभाग ने अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने की पहल की है। इसके तहत पर्यटन निदेशालय और क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे 62 कार्मिकों को पांच दिनों तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को लखनऊ स्थित मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट (एमकेआईटीएम) में प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान विशेष सचिव एवं निदेशक पर्यटन मृदुल चौधरी ने सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र वितरित किए।
16 से 20 नवंबर तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को विभागीय कामकाज के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं और डिजिटल सिस्टम की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रोजमर्रा के काम में अधिक दक्ष बनाना और सरकारी कार्यालयों में कामकाज को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना रहा। विभाग का मानना है कि जब कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को सही जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, तो योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर पर्यटकों से जुड़ी सेवाओं तक हर स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिक केवल विभागीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास की पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। उन्होंने कहा कि किसी पर्यटन परियोजना की सही रिपोर्ट तैयार करना, उसके काम की समय पर जानकारी देना, पर्यटन स्थलों से जुड़ी नवीनतम सूचनाएं जुटाना और आम लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करना भी पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाने का अहम हिस्सा है।
मंत्री ने कहा कि विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी है। किसी फाइल पर सही जानकारी दर्ज करना हो या किसी योजना की प्रगति से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करनी हो, इन सभी कामों का सीधा असर विभाग की कार्यक्षमता पर पड़ता है। ऐसे में कर्मचारियों का प्रशिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी से कार्मिक अपने काम को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में होने वाले रोजमर्रा के कामकाज की बारीकियां समझाई गईं। इसमें नोटिंग-ड्राफ्टिंग, फाइल मैनेजमेंट, सरकारी पत्राचार, दस्तावेजों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने के तरीके तथा कार्यालयीन शिष्टाचार जैसे विषय शामिल रहे। कर्मचारियों को बताया गया कि किसी भी सरकारी काम में फाइल तैयार करने से लेकर उस पर जरूरी टिप्पणी लिखने और संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने की प्रक्रिया किस तरह सही तरीके से पूरी की जानी चाहिए।
इसके साथ ही कर्मचारियों को डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। जेम पोर्टल, ई-ऑफिस, उत्तर प्रदेश पर्यटन पोर्टल, आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल के संचालन से जुड़ी जानकारी दी गई। इन पोर्टल के माध्यम से सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करने, शिकायतों का निस्तारण करने और विभागीय सूचनाओं को व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया समझाई गई। आज के समय में सरकारी कार्यालयों में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को इनकी सही जानकारी होना जरूरी है। ई-ऑफिस के जरिए फाइलों का ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है, वहीं आईजीआरएस और मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। प्रशिक्षण में इन सभी व्यवस्थाओं को आसान तरीके से समझाने पर जोर दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल कार्यालयी कामकाज तक सीमित नहीं रहा। इसमें उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति और प्रदेश में पर्यटन की अलग-अलग संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। कर्मचारियों को ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जैसे विषयों से परिचित कराया गया। इसके अलावा जिलों में आयोजित होने वाले मेलों और महोत्सवों की व्यवस्था, पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति, उनके क्रियान्वयन और नियमित निगरानी से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई।
प्रशिक्षकों ने बताया कि किसी पर्यटन स्थल के विकास के लिए सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता, बल्कि उसके काम की लगातार निगरानी करना और समय-समय पर उसकी प्रगति की जानकारी जुटाना भी जरूरी है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों और महोत्सवों की सही जानकारी रखना और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना भी विभागीय जिम्मेदारियों का हिस्सा है।
प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने अलग-अलग सत्रों में कार्मिकों को जानकारी दी। हर सत्र के बाद सवाल-जवाब का कार्यक्रम भी रखा गया, ताकि कर्मचारी अपनी शंकाएं खुलकर रख सकें। इससे उन्हें सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं, बल्कि काम के दौरान आने वाली वास्तविक परेशानियों का समाधान समझने का भी मौका मिला। प्रशिक्षण में महिला कार्मिकों ने भी हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े अनुभव साझा करने और दूसरे कर्मचारियों से सीखने का अवसर मिला। विभाग की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशिक्षण में मिली जानकारी का इस्तेमाल कर्मचारी अपने रोजाना के काम में करें, जिससे कार्यालयों में कामकाज की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
प्रशिक्षण में शामिल प्रयागराज के अखिलेश कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से उन्हें विभागीय कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। खासतौर पर डिजिटल पोर्टल के संचालन की जानकारी उनके लिए काफी उपयोगी रही। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से काम करने के तरीके को लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं, फिरोजाबाद के उमंग प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान दी गई व्यावहारिक जानकारी से रोजाना के काम को अधिक सरल और व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी पोर्टल और फाइलों के प्रबंधन की सही जानकारी होने से काम में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी भी कम होगी।
समापन समारोह में निदेशक पर्यटन मृदुल चौधरी ने सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में विभागीय कार्यप्रणाली में दिखाई देंगे। डिजिटल माध्यमों के सही इस्तेमाल से कामकाज में तेजी आने के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग अपनी नीतियों और योजनाओं के जरिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। ऐसे में विभाग के हर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म, वाइल्डलाइफ, ग्रामीण पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। इन संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि पर्यटन परियोजनाओं की नियमित निगरानी हो, पर्यटन स्थलों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध रहे और वहां आने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें।
मृदुल चौधरी ने कहा कि इन सभी कामों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अच्छा तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पांच दिनों के प्रशिक्षण में कार्मिकों ने जो जानकारी और कौशल हासिल किया है, उसका इस्तेमाल वे अपने दैनिक कार्यों में करेंगे।
उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम हो रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ अब ग्रामीण पर्यटन, प्राकृतिक स्थल और इको टूरिज्म भी लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग के सामने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ योजनाओं को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी भी है।
इस दिशा में कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक जरूरी कदम माना जा रहा है। 62 आउटसोर्स कार्मिकों को दिया गया यह प्रशिक्षण विभागीय कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने में मददगार हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी का इस्तेमाल किस तरह रोजमर्रा के काम में किया जाता है। अगर कर्मचारी नई तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से अपनाते हैं, तो इसका फायदा विभाग के कामकाज के साथ प्रदेश के पर्यटन विकास को भी मिल सकता है।
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