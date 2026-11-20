विद्युत संविदा मजदूर संगठन के इस दौरे को आगामी आंदोलन की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन का जोर है कि 25 नवंबर को सभी जनपदों में सत्याग्रह के माध्यम से कर्मचारियों की एकजुटता दिखाई जाए और इसके बाद 10 दिसंबर को शक्ति भवन लखनऊ पर होने वाली विशाल रैली में प्रदेशभर के संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में पहुंचें। प्रांतीय प्रभारी पुनीत राय ने अपने दौरे के कार्यक्रम के जरिए जिला स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की पहल की है। बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने और आंदोलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। अब सभी की नजरें 25 नवंबर के जिला स्तरीय सत्याग्रह और 10 दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली पर टिकी हैं।