‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के तहत बाइकर्स ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सफर किया। इस दौरान ऐतिहासिक किलों, पुराने स्मारकों, प्राकृतिक नजारों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों को करीब से देखने का मौका मिला। इन यात्राओं के जरिए राइडर्स ने उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी, जो आमतौर पर पर्यटन की चर्चाओं में कम दिखाई देती है। खास बात यह रही कि इस पहल में युवाओं और बाइकिंग क्लबों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस तरह की राइड्स को हेरिटेज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बाइकिंग के शौकीनों के लिए जहां यह एक रोमांचक अनुभव रहा, वहीं प्रदेश के पर्यटन स्थलों को नए पर्यटकों तक पहुंचाने का भी अच्छा माध्यम बना। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी इन जगहों की खूबसूरती लोगों तक पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।