150 से अधिक राइडर्स को मिला सम्मान, ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के जरिए सामने आए प्रदेश के अनदेखे पर्यटन स्थल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Heritage Tourism: उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक खूबसूरती और अब तक लोगों की नजरों से दूर रहे पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने के लिए सड़क पर उतरे बाइकर्स को सम्मानित किया गया। लखनऊ की ऐतिहासिक छतर मंजिल में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 150 से अधिक राइडर्स और प्रतिभागियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के एमडी आशीष कुमार ने प्रतिभागियों को सम्मान प्रदान किया।
यह आयोजन प्रदेश में पर्यटन को नए अंदाज में बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे ‘विजिट माय स्टेट’ अभियान के तहत आयोजित दो सफल हेरिटेज और एडवेंचर राइड्स के समापन का प्रतीक रहा। इन दोनों राइड्स का आयोजन अगस्त में किया गया था। इनका मकसद सिर्फ बाइक चलाना या लंबी दूरी तय करना नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को लोगों तक पहुंचाना था, जिनके बारे में बहुत कम पर्यटकों को जानकारी है।
‘द राइडिंग चैप्टर्स’ के तहत बाइकर्स ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सफर किया। इस दौरान ऐतिहासिक किलों, पुराने स्मारकों, प्राकृतिक नजारों और खूबसूरत पर्यटन स्थलों को करीब से देखने का मौका मिला। इन यात्राओं के जरिए राइडर्स ने उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी, जो आमतौर पर पर्यटन की चर्चाओं में कम दिखाई देती है। खास बात यह रही कि इस पहल में युवाओं और बाइकिंग क्लबों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस तरह की राइड्स को हेरिटेज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बाइकिंग के शौकीनों के लिए जहां यह एक रोमांचक अनुभव रहा, वहीं प्रदेश के पर्यटन स्थलों को नए पर्यटकों तक पहुंचाने का भी अच्छा माध्यम बना। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी इन जगहों की खूबसूरती लोगों तक पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ी हैं।
राइडर गरिमा कपूर ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए केवल बाइक राइड नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की छिपी हुई विरासत को करीब से जानने का अवसर था। चुनार किले से लेकर राजदरी और देवदरी जलप्रपात तक का सफर बेहद यादगार रहा। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को समझने का मौका मिला।
वहीं, प्रतिभागी सौरभ मिश्रा ने आयोजन की व्यवस्थाओं और बाइकर्स को मिले आतिथ्य की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी राइड को नि:शुल्क आयोजित करना अपने आप में खास बात रही। प्रतिभागियों के लिए यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं ने अनुभव को और बेहतर बनाया।
समारोह में अलग-अलग राइडिंग क्लबों और बाइकर्स को उनके उत्साह, साहसिक भागीदारी और पर्यटन को बढ़ावा देने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। छतर मंजिल जैसे ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम ने लखनऊ की स्थापत्य कला और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी एक अलग पहचान दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने माना कि पर्यटन को केवल पारंपरिक तरीकों से ही नहीं, बल्कि बाइकिंग, रोड ट्रिप और एडवेंचर एक्टिविटी के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ की सफलता ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन की नई संभावनाओं को सामने लाने का काम किया है। इस पहल के माध्यम से प्रदेश के ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों को व्यापक पहचान मिली है। ऐसे आयोजनों से नए पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार होने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
उन्होंने कहा कि जब पर्यटक किसी नए स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में शामिल करने के साथ यहां की विरासत और अनदेखे स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए।
‘द राइडिंग चैप्टर्स’ जैसी पहल से यह उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में रोड ट्रिप और बाइकिंग टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में किले, ऐतिहासिक इमारतें, नदियां, जंगल, झरने और धार्मिक स्थल पर्यटन के लिहाज से बड़ी संभावनाएं रखते हैं। जरूरत है कि इन जगहों को बेहतर प्रचार, सुविधाओं और नए अनुभवों के साथ पर्यटकों के सामने लाया जाए। बाइकर्स की इस पहल ने साबित किया कि कभी-कभी किसी प्रदेश की असली खूबसूरती को पहचान दिलाने के लिए सिर्फ एक सफर ही काफी होता है।
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