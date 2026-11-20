UP 1.25 Crore Women Entrepreneurs:उत्तर प्रदेश के गांवों में अब महिलाएं सिर्फ घर और परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल रहीं, बल्कि कारोबार की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। कभी घर तक सीमित रहने वाला उनका हुनर अब बाजार तक पहुंच रहा है। कोई साड़ियां और चिकनकारी के कपड़े तैयार कर रही है तो कोई शहद, अगरबत्ती, साबुन, लकड़ी के सामान और मिट्टी के दीये बनाकर कमाई कर रही है। खास बात यह है कि इन महिलाओं के उत्पादों को अब स्थानीय पहचान के साथ ब्रांड के रूप में भी बाजार में उतारा जा रहा है। योगी सरकार के सहयोग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं की मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है।