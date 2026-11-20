11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं लिख रहीं आत्मनिर्भरता की नई कहानी (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
UP 1.25 Crore Women Entrepreneurs:उत्तर प्रदेश के गांवों में अब महिलाएं सिर्फ घर और परिवार की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल रहीं, बल्कि कारोबार की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। कभी घर तक सीमित रहने वाला उनका हुनर अब बाजार तक पहुंच रहा है। कोई साड़ियां और चिकनकारी के कपड़े तैयार कर रही है तो कोई शहद, अगरबत्ती, साबुन, लकड़ी के सामान और मिट्टी के दीये बनाकर कमाई कर रही है। खास बात यह है कि इन महिलाओं के उत्पादों को अब स्थानीय पहचान के साथ ब्रांड के रूप में भी बाजार में उतारा जा रहा है। योगी सरकार के सहयोग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी इन महिलाओं की मेहनत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है।
प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर, स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध कच्चे माल का इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। पहले जिन चीजों को महिलाएं घर या गांव तक सीमित रखती थीं, अब उन्हीं उत्पादों को बेहतर Packaging, Branding और Marketing के जरिए बड़े बाजार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इससे महिलाओं को अपनी मेहनत की बेहतर कीमत मिलने का रास्ता खुल रहा है। साथ ही गांवों में रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। समूहों में काम करने से महिलाएं एक-दूसरे का सहयोग कर रही हैं और सामूहिक रूप से कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में महिलाओं के बनाए उत्पादों को स्थानीय पहचान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मिर्जापुर में ‘विंध्य प्रेरणा’ ब्रांड के तहत साड़ियां, सत्तू, सरसों का तेल और चना बाजार में उतारे जा रहे हैं। वहीं सोनभद्र में ‘सोन प्रेरणा’ ब्रांड के जरिए वन शहद, अगरबत्ती और बकरी के दूध से बने साबुन जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। वाराणसी में ‘काशी प्रेरणा’ ब्रांड के अंतर्गत धूप और वंदनवार जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों में स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक हुनर की झलक दिखाई देती है। ब्रांडिंग के जरिए महिलाओं के उत्पादों को बाजार में अलग पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
महिलाओं के कारोबार की यह तस्वीर सिर्फ खाने-पीने के उत्पादों तक सीमित नहीं है। सहारनपुर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं लालटेन, लकड़ी की ट्रे और नक्काशीदार दर्पण तैयार कर रही हैं। संभल में लकड़ी की ट्रे बनाई जा रही हैं, जबकि फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद और दीये तैयार किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में महिलाएं चिकनकारी सूट बनाकर अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रही हैं। इन उत्पादों की खासियत यह है कि इनमें स्थानीय कारीगरी और महिलाओं की मेहनत दोनों दिखाई देती हैं। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में महिलाएं पॉटरी के दीये और मोमबत्ती स्टैंड भी तैयार कर रही हैं। इससे स्थानीय शिल्प को नए बाजार से जोड़ने का रास्ता बन रहा है।
स्वयं सहायता समूहों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं अकेले कारोबार शुरू करने के बजाय मिलकर काम कर सकती हैं। समूह के जरिए उन्हें एक मंच मिलता है, जहां वे उत्पादन, आपसी सहयोग और बाजार से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद कमाई करने की स्थिति में आ रही हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। इससे गांवों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने की संभावना मजबूत होती है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि योगी सरकार की पहल से महिलाओं के पारंपरिक कौशल को व्यावसायिक पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। अलग-अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों को ब्रांड के रूप में स्थापित करने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल, फिरोजाबाद और लखनऊ में तैयार हो रहे उत्पाद इस बदलाव की मिसाल हैं। महिलाओं की मेहनत से तैयार इन वस्तुओं को बेहतर पहचान दिलाने के लिए Branding और Marketing पर ध्यान दिया जा रहा है।
प्रदेश में सवा करोड़ से अधिक महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों से जुड़ना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करता है। अब महिलाएं सिर्फ रोजगार पाने वाली नहीं, बल्कि अपने उत्पाद तैयार करने और कारोबार चलाने वाली उद्यमी के रूप में भी आगे आ रही हैं। विंध्य प्रेरणा, सोन प्रेरणा और काशी प्रेरणा जैसे ब्रांड इस बात का उदाहरण हैं कि स्थानीय हुनर को सही पहचान और बाजार मिले तो गांव की महिलाएं भी कारोबार में अपनी जगह बना सकती हैं। उनकी यह पहल न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मददगार है, बल्कि ग्रामीण उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में इन उत्पादों को और बड़े बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश सफल होती है तो प्रदेश की महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।
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