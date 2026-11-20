CM Yogi Adityanath Mother Passes Away: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन हो गया है। वह 91 साल की थीं उन्होंने उत्तराखंड में ही अंतिम सांस ली। पौड़ी के SSP सर्वेश कुमार ने उनके निधन की पुष्टि की। सीएम योगी का परिवार उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव में रहता है। योगी आदित्यनाथ का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। इससे पहले जून 2024 में उम्र संबंधी परेशानियों के चलते सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई थी। तब उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। 16 जून, 2024 को योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे इस दौरान वह करीब 20 मिनट तक उनके साथ रहे।