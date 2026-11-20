CM योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन
CM Yogi Adityanath Mother Passes Away: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन हो गया है। वह 91 साल की थीं उन्होंने उत्तराखंड में ही अंतिम सांस ली। पौड़ी के SSP सर्वेश कुमार ने उनके निधन की पुष्टि की। सीएम योगी का परिवार उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव में रहता है। योगी आदित्यनाथ का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। इससे पहले जून 2024 में उम्र संबंधी परेशानियों के चलते सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई थी। तब उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। 16 जून, 2024 को योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे इस दौरान वह करीब 20 मिनट तक उनके साथ रहे।
सीएम योगी की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार कल ऋषिकेश के संपूर्णानंद घाट पर किया जाएगा। सीएम योगी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वह दोपहर 3:30 बजे लखनऊ से उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। शाम 4:35 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलिकॉप्टर से 4:55 बजे पौड़ी गढ़वाल के हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5:15 बजे अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर मां सावित्री देवी के अंतिम दर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सीएम धामी ने कहा कि वे बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा सभी शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित पंचूर गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार गांव में ही रहता है। सावित्री देवी एक गृहिणी थीं। सीएम योगी समेत उनके कुल 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। उनके अन्य बेटों के नाम मानेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह और शैलेंद्र मोहन हैं। वहीं बेटियों के नाम पुष्पा देवी, कौशल्या और शशि देवी हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का 89 साल की उम्र में साल 2020 में निधन हो गया था। उस समय कोविड प्रोटोकॉल के चलते सीएम योगी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण वे अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे।
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