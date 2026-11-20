UP Election 2027 SP Congress Seat Sharing Committee: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। सपा ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव करेंगे। कमेटी में सपा के 5 नेताओं के अलावा 2 डेटा एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। दोनों दलों के बीच 23 और 24 नवंबर को बातचीत होने की संभावना है। इस दौरान सीटों के बंटवारे और गठबंधन की शर्तों पर चर्चा हो सकती है। सपा ने कमेटी बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने की तैयारी में है।