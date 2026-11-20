राहुल गांधी और अखिलेश यादव (Photo IANS)
UP Election 2027 SP Congress Seat Sharing Committee: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। सपा ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव करेंगे। कमेटी में सपा के 5 नेताओं के अलावा 2 डेटा एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। दोनों दलों के बीच 23 और 24 नवंबर को बातचीत होने की संभावना है। इस दौरान सीटों के बंटवारे और गठबंधन की शर्तों पर चर्चा हो सकती है। सपा ने कमेटी बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक सपा के 5 नेता कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। दोनों दलों के बीच आगामी 23 और 24 नवंबर को बातचीत होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। सपा की ओर से कमेटी में शामिल किए गए दोनों डेटा एक्सपर्ट हर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण और आंकड़ों का आकलन कर पार्टी नेताओं के साथ साझा करेंगे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की गई है। कांग्रेस की इस सूची में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीट शामिल है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने जो 181 सीटें सपा से मांगी हैं, उनमें से 169 सीटें ऐसी हैं जिन पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी।
कांग्रेस की ओर से भेजी गई सीटों की सूची पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले ही अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और एक-दूसरे का सम्मान करते हुए सीटों का तालमेल बैठा लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि कोई भी सीट उसी पार्टी को दी जाएगी जो उस विधानसभा क्षेत्र में जीतने की मजबूत स्थिति में होगी और जहां से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा।
दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते सोमवार को नई दिल्ली स्थित 10 राजाजी मार्ग पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें पार्टी की तैयारियों की समीक्षा के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी मौजूद रहे।
इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात और आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रही। उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी के विधानसभा चुनाव देश की राजनीति को एक नई दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। खड़गे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और लोग सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहते हैं।
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