मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए NSG और यूपी पुलिस की अलग-अलग इकाइयों के बीच आपसी समन्वय को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधी कार्रवाई की क्षमता को भी काफी मजबूत किया जाएगा। इस विशेष प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर होने वाले संभावित आतंकी हमले, लोगों को बंधक बनाने और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकालने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की सटीक रणनीति पर भी काम किया जाएगा। इसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी आतंकी घटना के दौरान तेजी से और बेहतर तालमेल के साथ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।