सपा की तरफ से रामकथा का फिलहाल किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में राम और कृष्ण की तुलना को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं आयोजनकर्ता राजा भैया ने सोमवार रात प्रयागराज एयरपोर्ट पर धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत किया। कथा को लेकर राजा भैया ने साफ किया कि इसका राजनीति या 2027 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कह रहा है कि कथा नहीं होनी चाहिए तो वह संविधान विरोधी बात कर रहा है क्योंकि संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का मौलिक अधिकार देता है।