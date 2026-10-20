प्रतापगढ़ में राजा भैया का शाही शस्त्र पूजन, बोले- हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और

Weapon Worship Of Raghuraj Pratap Singh In Pratapgarh: प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दशहरा के अवसर पर शास्त्रों का पूजन किया। जिसमें तलवार से लेकर बंदूक और राइफल शामिल है। इस मौके पर आचार्यगण भी मौजूद थे। मंत्रोच्चारण के बीच शस्त्र पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजा भैया के समर्थक और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजा भैया ने कहा कि दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। शस्त्र पूजन कार्यक्रम प्रतापगढ़ के कुंडा में संपन्न हुआ। ‌