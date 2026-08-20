CM योगी से मिला 1 लाख का इनाम होगा वापस! फर्जीवाड़े में फंसे यूपी टॉपर रजनीश पर बड़ा एक्शन; डिग्रियां की गईं निरस्त

रजनीश की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज निरस्त किए जाने के बाद उसे टॉपर के तौर पर मिले सरकारी सम्मान को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों की ओर से एक लाख रुपये की सम्मान राशि की वसूली के साथ टैबलेट वापस लेने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2026 की उत्तर मध्यमा परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाले रजनीश यादव की उपलब्धि पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी।