Inside Story: बेटी की लव मैरिज बनी दुश्मनी की वजह, ससुर ने बोलेरो से खींचकर दामाद की हत्या की; यूपी के कुंडा का केस

Love Marriage Murder Case Update Kunda: उत्तर प्रदेशके प्रतापगढ़ के कुंडा में प्रेम विवाह करने वाली युवती के पति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने बयान देकर लौट रहे उसके पति शिवनाथ यादव को बोलेरो से खींच लिया और डंडों से बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार भोर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।