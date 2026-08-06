प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, वाराणसी का मूकबधिर आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, शक में की थी हत्या

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पत्नी बिना कुछ बताए वाराणसी से सीधे प्रयागराज के शाहगंज इलाके में पहुंची और उसने वीडियो कॉल पर अपने पति को उसकी मौजूदगी भी दिखाई थी। इसी से उसका पति नाराज था और वह शाहगंज पहुंच गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में वह दिखाई भी दे रहा है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शाहगंज स्थित मकान के कमरे में पहुंचा और इसी दौरान उसकी पत्नी से हाथापाई होने लगी। वहीं, उसने पास में रखा हुआ गैस सिलेंडर उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया। बीच बचाव करने आए मूकबधिर दंपत्ति को भी उसने सिलेंडर से हमला कर दिया, जिससे तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।