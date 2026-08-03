शस्त्र लाइसेंस मामला: सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

गाजीपुर में दर्ज इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपने वकील के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में मांग की गई कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। साथ ही केस की सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई जाए। जब याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत से समय मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने और अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए।