क्लाइमेट चेंज का असर: ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ खिसका, प्रयागराज में 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त को झमाझम बारिश

Turf line shifted south: मानसून 2026 के दौरान अनियमित बारिश का दौर जारी है। अब ट्रफ लाइन लाइन दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ खिसक गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इसके ऊपर आने के बाद अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। सावन के महीने में बारिश होना अच्छा माना जाता है, जब शिव भक्तों पर बारिश की बूंदे बरसती है। क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश के रूप में भी परिवर्तन आया है। अब बादल फटने की तरह बारिश हो रही है। कानपुर के दक्षिण में डेढ़ सौ मिलीमीटर बारिश हुई है जबकि उन्नाव से सटे गंगा बैराज की तरफ 4 से 5 मिली मीटर बारिश हुई है। इस प्रकार की बारिश को मौसम वैज्ञानिक ने 'वाटर बम' का नाम दिया है। फिलहाल अगले दो-तीन दिनों तक बूंदाबांदी या हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। प्रयागराज में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। तीन, चार, पांच और छह अगस्त को भी बारिश होने की संभावना अधिक है।