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क्लाइमेट चेंज का असर: ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ खिसका, प्रयागराज में 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त को झमाझम बारिश

UP Weather Update: मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, टर्फ लाइन दक्षिण की तरफ खिसक गई है। प्रयागराज में आज अच्छी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तीन, चार, पांच और 6 अगस्त को भी लगातार बारिश होगी।
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प्रयागराज

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Narendra Awasthi

Jul 31, 2026

प्रयागराज में आज बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

प्रयागराज में आज बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

Turf line shifted south: मानसून 2026 के दौरान अनियमित बारिश का दौर जारी है। अब ट्रफ लाइन लाइन दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ खिसक गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इसके ऊपर आने के बाद अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। सावन के महीने में बारिश होना अच्छा माना जाता है, जब शिव भक्तों पर बारिश की बूंदे बरसती है। क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश के रूप में भी परिवर्तन आया है। अब बादल फटने की तरह बारिश हो रही है। कानपुर के दक्षिण में डेढ़ सौ मिलीमीटर बारिश हुई है जबकि उन्नाव से सटे गंगा बैराज की तरफ 4 से 5 मिली मीटर बारिश हुई है। इस प्रकार की बारिश को मौसम वैज्ञानिक ने 'वाटर बम' का नाम दिया है। फिलहाल अगले दो-तीन दिनों तक बूंदाबांदी या हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। प्रयागराज में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है। तीन, चार, पांच और छह अगस्त को भी बारिश होने की संभावना अधिक है।

प्रयागराज में आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज बादल और बारिश वाला मौसम रहेगा। इस दौरान जमकर बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री रहने का अनुमान है। आज पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 20 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बूंदाबांदी होने की संभावना है।

कैसा रहेगा शनिवार 1 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम 28.3 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बदली की धूप के बीच हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश की संभावना काफी कम है।

कैसा रहेगा 2 अगस्त का मौसम?

रविवार 2 अगस्त को दिन में बूंदाबांदी होने की संभावना है‌। इस दौरान दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री रहने का अनुमान है। रात में 60 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

कैसा रहेगा 6 अगस्त तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त सोमवार का तापमान 32.8 डिग्री से 27.8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मंगलवार 4 अगस्त का तापमान 27.2 डिग्री से 32. 02 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।‌ 73 प्रतिशत बारिश होगी। बुधवार 5 अगस्त को का तापमान 26.7 डिग्री से 31.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 84 प्रतिशत बारिश होगी। गुरुवार 6 अगस्त का तापमान 26.7 डिग्री से 30.6 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 74 प्रतिशत बारिश होगी।

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Updated on:

31 Jul 2026 06:24 pm

Published on:

31 Jul 2026 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / क्लाइमेट चेंज का असर: ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ खिसका, प्रयागराज में 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त को झमाझम बारिश

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