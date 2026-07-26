Latest weather update: 27, 28 और 29 जुलाई को झमाझम बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट

Weather changes from July 27 : मानसून 2026 में उलट-फेर पर जारी है। बादलों की आवाजाही लोगों को राहत प्रदान कर रही है 24 घंटे बाद मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा। जब 27 जुलाई से बारिश का दौर शुरू होगा। इसके अगले 7 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान के अनुसार पॉकेट्स में लेकिन जमकर बारिश होगी। इस दौरान तापमान 27 डिग्री से 37 डिग्री‌के बीच रहने का अनुमान है। आज प्रयागराज मंडल के जिले कौशांबी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने जारी होने वाले अलर्ट पर अमल करने की सलाह दी है। शनिवार की शाम को अलीगढ़, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, उन्नाव, सीतापुर आदि जिलों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग में 37 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।