सावन में महादेव भक्तों को रेलवे का तोहफा, प्रयागराज से ज्योतिर्लिंगों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें, जानिए डिटेल्स

रेलवे ने सावन और त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का भी निर्णय लिया है। इसी क्रम में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल ट्रेन (04185/04186) के 10 अतिरिक्त फेरे मंजूर किए गए हैं। यह ट्रेन 29 जुलाई से 31 अगस्त के बीच संचालित होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे, जिससे अधिक लोगों को यात्रा का लाभ मिल सके।