Prayagraj News: BJP नेता के भाई को संगम में नाव पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, देखें वीडियो

Prayagraj News: कैमरे में कैद हो गया जिंदगी का आखिरी पल... प्रयागराज के संगम में नाव पर बैठे भाजपा नेता के भाई अचानक नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं। मथुरा से परिवार के साथ घूमने आए इस शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक युवक मथुरा के भाजपा जिला मंत्री रणवीर ठाकुर का चचेरा भाई था। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।