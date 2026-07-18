18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

Prayagraj News: BJP नेता के भाई को संगम में नाव पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, देखें वीडियो

BJP Leader Brother Death: नाव पर बैठे थे, अचानक गिरे… फिर कभी नहीं उठे। प्रयागराज के संगम में तीन दिन पहले भाजपा नेता के भाई की हार्टअटैक से मौत हो गई। वह मथुरा से परिवार के साथ घूमने आए थे और नाव पर बैठे-बैठे अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohsina Bano

Jul 18, 2026

Prayagraj News, Sangam Prayagraj, Heart Attack Video, BJP Leader Brother Death, Mathura News, UP News in Hindi, Live Heart Attack, प्रयागराज न्यूज, संगम, हार्ट अटैक, यूपी न्यूज, BJP Leader Brother Death Video

भाजपा नेता के भाई की हार्टअटैक से मौत का विडियो वायरल (फोटो- पत्रिका)

Prayagraj News: कैमरे में कैद हो गया जिंदगी का आखिरी पल... प्रयागराज के संगम में नाव पर बैठे भाजपा नेता के भाई अचानक नीचे गिर पड़े। देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं। मथुरा से परिवार के साथ घूमने आए इस शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक युवक मथुरा के भाजपा जिला मंत्री रणवीर ठाकुर का चचेरा भाई था। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।

मथुरा से संगम घूमने आया था पूरा परिवार

38 साल के विष्णु ठाकुर मथुरा के बरसाना के रहने वाले थे और वहां एक गेस्ट हाउस चलाते थे। उनके चचेरे भाई रणवीर ठाकुर ने बताया कि बीते 15 जुलाई को पूरा परिवार मथुरा से प्रयागराज में संगम दर्शन के लिए आया था। इस ट्रिप में विष्णु की पत्नी हेमलता के साथ ही उनकी बहन-बहनोई और भाई-भाभी भी शामिल थे।

नाव पर बैठे-बैठे अचानक गिरे

यह दुखद घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। पूरा परिवार संगम पहुंचकर एक नाव पर सवार हुआ। नाव अभी संगम की ओर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि किनारे की तरफ बैठे विष्णु अचानक नाव पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। उस वक्त ठीक उनके सामने उनका पांच साल का भतीजा खेल रहा था। शुरुआत में परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ।

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

जब परिजनों ने विष्णु को उठाने की कोशिश की तो शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद आनन-फानन में नाव को वापस घाट पर लाया गया। परिवार वाले उन्हें लेकर तुरंत पास के एक अस्पताल दौड़े लेकिन वहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद उन्हें दो तीन और अस्पतालों में ले जाया गया लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अगले दिन हुआ अंतिम संस्कार

इस अचानक हुई मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और वे गहरे सदमे में हैं। परिजन भारी दुख के बीच शव लेकर वापस मथुरा लौट गए जहां अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जब इस मामले में प्रयागराज की दारागंज पुलिस से बात की गई तो थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने बताया कि उनके पास ऐसी किसी भी घटना की कोई आधिकारिक सूचना या शिकायत नहीं आई है।

‘BJP वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लाए हैं’, सोनम वांगचुक पर हुई कार्रवाई पर डिंपल यादव का तंज

ये भी पढ़ें
Sonam Wangchuk, Safdarjung Hospital, Abhijeet Dipke, CJP Protest, Dimple Yadav, Sonam Wangchuk, UP Politics, Jantar Mantar Protest Live, डिंपल यादव, सोनम वांगचुक, यूपी राजनीति, जंतर मंतर प्रदर्शन, CJP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

up news

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 04:49 pm

Published on:

18 Jul 2026 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Prayagraj News: BJP नेता के भाई को संगम में नाव पर बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब प्रयागराज का बेटा संभालेगा दिल्ली पुलिस, 20 साल बाद हुई वापसी, पहला टास्क ही मिला चुनौतियों से भरा

Delhi Police Commissioner Prayagraj IPS Officer Delhi Police News Anurag Kumar IPS
प्रयागराज

‘बेटा बोला-पापा पसंद है, बेटी फूट-फूट कर रोई’, दो मासूम एक दूसरे से हुए जुदा; शिक्षिका की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट का फैसला

allahabad high court child custody case brother sister separated parental dispute prayagraj
प्रयागराज

Viral Video: प्रेमी-प्रेमिका एक साथ पहुंचे नैनी ब्रिज, लड़के ने लगा दी छलांग, भाग गई लड़की

Prayagraj News Naini Bridge News Prayagraj Viral News UP News
प्रयागराज

ससुराल में पति ने की बमबारी; वजह भी आई सामने, प्रयागराज का पूरा मामला है क्या?

prayagraj gtb nagar bomb attack over family dispute raja bansi ali khan
प्रयागराज

प्रयागराज में आज मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी

मूसलाधार बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.