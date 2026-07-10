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प्रयागराज में आज मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी

Torrential rain in Prayagraj: मौसम विभाग ने मानसून की बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार आज प्रयागराज और मंडल के जिलों में झमाझम बारिश होगी। आंधी चलने की भी संभावना है। ‌
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प्रयागराज

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Narendra Awasthi

Jul 10, 2026

मूसलाधार बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

प्रयागराज में मूसलाधार बारिश, फोटो सोर्स- पत्रिका

Prayagraj Weather: मौसम विभाग आईएमडी ने प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है जिसके अनुसार आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जिससे तापमान में भी कमी आएगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज मंडल के जिले कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। आगामी शनिवार 11 जुलाई को भी दोपहर के समय बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में 100 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। शाम और रात की शुरुआत भी बादल गरजने और आंधी चलने के साथ हो सकती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 40 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 11 जुलाई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई शनिवार का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर के समय बारिश होने की संभावना है। रात की शुरुआती बारिश के साथ हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 14 जुलाई तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 12 जुलाई का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस से 32.8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में 33 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। सोमवार 13 जुलाई का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस से 34.4 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है 24 प्रतिशत बारिश होगी। मंगलवार 14 जुलाई का तापमान 26.7 डिग्री से 31.7 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

जानें 16 जुलाई तक का मौसम!

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 15 जुलाई का तापमान 26.7 डिग्री से 30.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 80 प्रतिशत बारिश हो सकती है। गुरुवार 16 जुलाई का तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस से 31.01 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 60 प्रतिशत बारिश की संभावना बताई गई है। सोमवार 13 जुलाई को सबसे अधिक 34.4 डिग्री तापमान दर्ज किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार फुटकर बारिश होने की संभावना है।

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Updated on:

10 Jul 2026 08:36 am

Published on:

10 Jul 2026 08:36 am

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