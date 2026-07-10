प्रयागराज में आज मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी

Prayagraj Weather: मौसम विभाग आईएमडी ने प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है जिसके अनुसार आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जिससे तापमान में भी कमी आएगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज मंडल के जिले कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है। आगामी शनिवार 11 जुलाई को भी दोपहर के समय बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।