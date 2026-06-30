यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 2, 3 और 4 जुलाई को विशेष अवकाश

Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों की मांग को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब इन शिक्षकों को यूपीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देशित किया है कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए।