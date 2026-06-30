यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 2, 3 और 4 जुलाई को विशेष अवकाश

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों की मांग को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब इन शिक्षकों को यूपीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देशित किया है कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले सेवारत शिक्षक अभ्यार्थियों को विशेष अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा निदेशक बेसिक को दिए गए आदेश में उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दो, तीन और चार जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कर रहा है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि यूपीटेट परीक्षा में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी अभ्यर्थी हैं। इस संबंध में शासन से उन्हें निर्देश मिले हैं कि दो-तीन और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को परीक्षा की तिथि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग