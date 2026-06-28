प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा- चोर, चोर सौतेले भाई, भाजपा के शब्दकोश में ना धर्म, न शर्म

अखिलेश यादव ने कहा कि श्री राम मंदिर दानपात्र से चोरी किए गए धन का जनता हिसाब मांग रही है। इन लोगों की निगाह नेशन पर नहीं डोनेशन पर है। जो लोग नेशन फर्स्ट की बात करते थे अब उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। इस मौके पर उन्होंने चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई और देखो जा रहा वह भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई का स्लोगन दिया।