Azam Khan Land Case: 20 साल पुराना जमीन विवाद फिर खुला! आजम खान से जुड़े मामले में SIT जांच, अतीक के करीबियों का भी नाम

Azam Khan Land Encroachment Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ा करीब 20 साल पुराना जमीन विवाद एक बार फिर चर्चा में है। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में पार्क की जमीन और उससे लगी सड़क पर कथित कब्जे के मामले की अब नए सिरे से जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है, उसकी मौजूदा कीमत करीब 4 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि सरकारी जमीन पर कब्जे की शुरुआत कैसे हुई और उस समय अधिकारियों की भूमिका क्या रही।