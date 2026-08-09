10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता आखिरी बार कब दिखी थी? पति और 2 बेटों की मौत पर भी नहीं आई सामने

Atiq Ahmed wife Shaista Parveen: माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बीते करीब तीन साल से फरार चल रही हैं। यूपी पुलिस लगातार शाहस्ता की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Shaitan Prajapat

Aug 09, 2026

Shaista Parveen

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (File Photo)

Shaista Parveen Updates: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को शनिवार को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अबान अहमद को उनके पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। इस दौरान अबान के जेल में बंद दोनों बड़े भाई मोहम्मद उमर और अली अहमद विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनाजे में शामिल हुए, लेकिन एक चेहरा जो पूरी तरह गायब रहा, वह था अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का।

पति और बेटे असद की मौत पर भी नहीं आई थीं शाइस्ता

यह पहली बार नहीं है जब शाइस्ता परिवार के किसी सदस्य की मौत पर सामने नहीं आई हैं। इससे पहले जब उनके पति अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की मौत हुई थी, तब भी शाइस्ता कहीं नजर नहीं आई थीं। परिवार में लगातार हो रही इन दुखद घटनाओं के बावजूद शाइस्ता का सार्वजनिक रूप से सामने न आना कई सवाल खड़े करता है।

3 साल से फरार है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 24 फरवरी, 2023 (उमेश पाल हत्याकांड) के बाद से लगातार भूमिगत है। शाइस्ता परवीन बीते करीब तीन साल से फरार चल रही हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है, बावजूद इसके वह पुलिस की पकड़ से दूर बनी हुई हैं।

9 राज्यों में जारी है शाइस्ता की तलाश

सूत्रों के अनुसार, शाइस्ता की तलाश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस टीमें देश के 9 राज्यों में उनकी सरगर्मी से खोजबीन कर रही हैं। इसके बावजूद वह लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होती दिख रही हैं। परिवार में हुई इतनी बड़ी घटनाओं पति और दो बेटों की मौत के बावजूद उनका सामने न आना इस बात की ओर इशारा करता है कि वह किसी भी सूरत में पकड़े जाने का जोखिम नहीं लेना चाहतीं।

हर पारिवारिक हादसे पर सुर्खियों में रही शाइस्ता की गैरमौजूदगी

अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या (15 अप्रैल 2023) के बाद से ही परिवार सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बाद बेटे असद (अप्रैल 2023) की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। अब सबसे छोटे बेटे अबान की भी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल है। इन सभी मौकों पर परिवार के करीबी लोग और रिश्तेदार मौजूद रहे, लेकिन शाइस्ता की गैरमौजूदगी हर बार चर्चा का विषय बनी।

पुलिस की पकड़ से बाहर

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि शाइस्ता जानबूझकर सार्वजनिक कार्यक्रमों और अंतिम संस्कार जैसे मौकों से दूरी बना रही हैं, ताकि वह पुलिस की निगरानी से बची रहें। हालांकि, जनाजे और अन्य पारिवारिक मौकों पर पुलिस को शक होता है कि फरार आरोपी सामने आ सकते हैं, इसलिए ऐसे अवसरों पर सुरक्षा एजेंसियां खास तौर पर चौकसी बढ़ा देती हैं।

कहां और किस हाल में हैं शाइस्ता परवीन

फिलहाल शाइस्ता परवीन कहां हैं और वह किस हाल में हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है।

‘अतीक के परिवार के लिए काल बनी झांसी!’ पहले असद और अब अबान, दोनों बेटों का यहीं हुआ अंत

ये भी पढ़ें
Jhansi Fatal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2026 05:24 pm

Published on:

09 Aug 2026 05:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता आखिरी बार कब दिखी थी? पति और 2 बेटों की मौत पर भी नहीं आई सामने

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कौन थीं स्वरूप रानी नेहरू? जिनके नाम पर है SRN अस्पताल, आखिर अब क्यों उठ रही नाम बदलने की मांग

Swarup Rani Nehru Hospital Prayagraj, Thakur Roshan Singh, Kakori Train Action, UP News
प्रयागराज

छोटे भाई का शव देख रो पड़े उमर और अली, पिता अतीक और भाई की कब्र के पास दफन हुआ आबान

umr ali parole abaan ahmed funeral atiq ahmed shaista-parveen
प्रयागराज

'रातों-रात पुलिस ने उठाया, फटे सिर के साथ 12 घंटे थाने में रहे छात्र'; राहुल गांधी के सामने छलका PUSU उपाध्यक्ष का दर्द

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj Shafaq Faiz
राष्ट्रीय

प्रयागराज में राहुल गांधी बोले- अमेरिका-चीन सब पीछे, 40 करोड़ युवा ही देश की असली ताकत

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj
राष्ट्रीय

पिता अतीक के बगल में दफनाया गया अबान, छोटे भाई के जनाजे में फूट-फूटकर रोए उमर और अली

Aban Ahmed
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.