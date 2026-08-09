अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता आखिरी बार कब दिखी थी? पति और 2 बेटों की मौत पर भी नहीं आई सामने

सूत्रों के अनुसार, शाइस्ता की तलाश सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस टीमें देश के 9 राज्यों में उनकी सरगर्मी से खोजबीन कर रही हैं। इसके बावजूद वह लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होती दिख रही हैं। परिवार में हुई इतनी बड़ी घटनाओं पति और दो बेटों की मौत के बावजूद उनका सामने न आना इस बात की ओर इशारा करता है कि वह किसी भी सूरत में पकड़े जाने का जोखिम नहीं लेना चाहतीं।