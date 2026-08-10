Atiq Ahmed Son Aban Funeral: मातम के बीच भी नहीं बदला अतीक परिवार के समर्थकों का अंदाज! काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR, टोल बैरियर तोड़ने और धमकाने के आरोप

उमर और अली की प्रिजन वैन के पीछे बड़ी संख्या में लग्जरी वाहन भी प्रयागराज पहुंचे। काफिले में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन भी शामिल बताए गए हैं। प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र स्थित अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पर शनिवार दोपहर काफिले में शामिल कुछ वाहनों को लेकर विवाद हुआ। टोल प्रबंधन की शिकायत के मुताबिक, एक थार चालक ने टोल देने से इनकार करते हुए बैरियर तोड़कर निकलने की कोशिश की। आरोप है कि टोल कर्मचारी द्वारा वाहन रोकने पर चालक और उसके साथ मौजूद लोगों ने गाली-गलौज की और कर्मचारी को वाहन से कुचलने की धमकी दी। शिकायत में वाहन से टोल कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। इसके बाद पीछे आ रही एक स्कॉर्पियो समेत अन्य गाड़ियां भी बिना टोल दिए निकल गईं। टोल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।