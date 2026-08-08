Atiq Ahmed Son Umar Parole: भाई को आखिरी बार देखने जेल से निकला उमर, 20 से ज्यादा जवानों के घेरे में प्रयागराज का सफर

अबान की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक वह अपने भाई अली से मिलने जा रहा था। कार में उसके साथ चार अन्य लोग भी थे। हाईवे पर एक जानवर को बचाने के दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हुई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए। अबान का शव प्रयागराज लाया जा चुका है। अली और उमर को सीधे कसारी-मसारी कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी है, जहां अबान को दफनाया जाएगा।