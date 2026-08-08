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अतीक का बेटा अली अहमद झांसी जेल से प्रयागराज रवाना, भाई के जनाजे में होगा शामिल

Ali Ahmed Parole: अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल मिली। वह कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल से प्रयागराज रवाना हुआ।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Aug 08, 2026

Ali Ahmed Parole

अली अहमद झांसी जेल से प्रयागराज रवाना

Atiq Ahmed Son Death: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए झांसी जेल से प्रयागराज रवाना कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अस्थायी पैरोल मिलने के बाद शनिवार सुबह करीब 9:25 बजे अली को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया। उसे वज्र वाहन में पुलिस के भारी काफिले के साथ प्रयागराज ले जाया जा रहा है।

चार गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ अली

अली अहमद को प्रयागराज ले जाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा का खास इंतजाम किया है। झांसी जेल से निकलने वाले काफिले में पुलिस की चार गाड़ियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, हर गाड़ी में पांच-पांच पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अली को जिस वाहन में ले जाया गया, उसमें करीब 15 पुलिसकर्मी मौजूद बताए जा रहे हैं। पूरे रास्ते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है।

पूरी तरह ढकी गाड़ी में ले जाया गया अली को

झांसी जेल के बाहर शनिवार सुबह से ही पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई थी। अली को जेल से बाहर लाने के बाद पुलिस ने उसे ऐसी गाड़ी में बैठाया, जो चारों तरफ से ढकी हुई थी। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह गोपनीय रखा और काफिले को सीधे प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया।

भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए मिली पैरोल

अली अहमद झांसी जिला जेल में अपनी सजा काट रहा है। छोटे भाई अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद उसे जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अस्थायी पैरोल मिली है। इसी पैरोल के तहत उसे झांसी से प्रयागराज लाया जा रहा है। अबान अहमद का जनाजा प्रयागराज के कसारी-मसारी में होगा। कानूनी और कागजी प्रक्रिया में देरी के कारण अबान के अंतिम संस्कार में समय लग सकता है।

उमर भी जेल में बंद

अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर भी इस समय लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं अली अहमद झांसी जेल में सजा काट रहा है। दोनों भाइयों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी-मसारी लाए जाने की जानकारी है। अबान के जनाजे को देखते हुए प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। जनाजे के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी स्थिति पर नजर रखेंगी।

जनाजे के दौरान सुरक्षा पर नजर

अली अहमद के प्रयागराज पहुंचने के बाद पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतेगी। झांसी से प्रयागराज तक उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है। अबान के जनाजे में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी के बीच पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी लगातार निगरानी रखेंगी।

भाई की मौत से बेखबर रहा अतीक का बड़ा बेटा उमर, सुपुर्द-ए-खाक के लिए पैरोल मांगने की तैयारी में परिवार

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Updated on:

08 Aug 2026 11:30 am

Published on:

08 Aug 2026 10:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अतीक का बेटा अली अहमद झांसी जेल से प्रयागराज रवाना, भाई के जनाजे में होगा शामिल

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