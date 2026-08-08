अतीक का बेटा अली अहमद झांसी जेल से प्रयागराज रवाना, भाई के जनाजे में होगा शामिल

अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर भी इस समय लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं अली अहमद झांसी जेल में सजा काट रहा है। दोनों भाइयों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी-मसारी लाए जाने की जानकारी है। अबान के जनाजे को देखते हुए प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। जनाजे के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियां भी स्थिति पर नजर रखेंगी।