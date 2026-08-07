‘आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं!’ मोहन भागवत के बयान पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, बोले- यह खैरात नहीं, अधिकार है

मोहन भागवत के इस बयान पर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस प्रमुख को यह सलाह आम जनता या वंचित समाज को देने के बजाय केंद्र सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह तत्काल प्रभाव से देश में जाति आधारित जनगणना कराए और उसके आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षण हमारी खैरात नहीं बल्कि अधिकार है।