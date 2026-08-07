UP ITI Admission 2026: 9 से 12 अगस्त तक बदलें संस्थान और ट्रेड विकल्प, जानें पूरी प्रक्रिया

विभाग का कहना है कि अद्यतन सीट मैट्रिक्स लागू होने के बाद अब विद्यार्थियों के सामने पहले की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी ऑनलाइन आवेदकों को आवेदन में संशोधन का अवसर देने का निर्णय लिया है। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक अभ्यर्थी विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.scvtup.in पर लॉगिन कर अपने आवेदन में दर्ज संस्थान और ट्रेड के विकल्प बदल सकते हैं। यदि कोई नया संस्थान या व्यवसाय उपलब्ध हुआ है, तो उसे भी आवेदन में जोड़ा जा सकता है। इससे छात्रों को अपनी रुचि और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप बेहतर विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा।