यूपीपीसीएल में 29 संविदाकर्मियों को हटाने का विरोध, शक्तिभवन पर धरने के लिए जुटे कर्मचारी

कर्मचारी संघ के मुताबिक यूपीपीसीएल में कुल 114 संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से करीब 25 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। संख्या के लिहाज से यह 29 कर्मचारियों के बराबर है। संघ ने इस प्रस्ताव को लेकर प्रबंध निदेशक के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराने और निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। संघ का कहना है कि जिन कर्मचारियों को हटाने की बात कही जा रही है, उनमें से कई लंबे समय से अपने-अपने पदों की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह नए कर्मचारियों की व्यवस्था करने की स्थिति में विभाग को फिर से प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली समझाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम प्रशासनिक निर्णय और उसके कारण प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किए जाने बाकी हैं।