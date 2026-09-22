शादी के 24 घंटे बाद नवविवाहित दंपति की मौत, पति फंदे से लटका मिला, पत्नी का शव जमीन पर

देशराज जनियाजोत गांव का रहने वाला था, जबकि अनीता जोगिया कोतवाली क्षेत्र के कड़जहवा गांव की रहने वाली थी। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी तय हुई थी। पहले दोनों की शादी मई 2027 में होनी थी। करीब दो महीने पहले दोनों की सगाई हुई थी। सगाई के बाद देशराज दिल्ली चला गया था। वहां वह पानीपुरी की दुकान पर काम करता था। सगाई के बाद दोनों फोन पर बात करने लगे थे। करीब 15 दिन पहले देशराज दिल्ली से घर लौटा था। इसी दौरान अनीता भी शादी से पहले उसके घर आ गई थी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद मई में तय शादी से पहले ही विवाह कराने का फैसला लिया गया।