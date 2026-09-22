Kanpur News:प्रसाद लेने गए डॉक्टर, पीछे से मोबाइल-नकदी पर हाथ साफ,सीसीटीवी ने खोला राज

Kanpur Mobile Theft:कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मोबाइल और नकदी चोरी करने वाली बच्ची को पीड़ित के पोते ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई थी। फुटेज में दिखाई दी बच्ची को पनकी रोड स्थित गायत्री मंदिर के पास मिल गई। पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने चोरी का मोबाइल खरीदने वाली एक महिला को भी हिरासत में लिया है। बरामद मोबाइल पीड़ित को सौंप दिया गया है।