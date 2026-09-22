संत कबीर नगर: अपहरण के बाद हत्या की थी तैयारी, पुलिस ने युवक को बचाया; 4 गिरफ्तार, केस में नया खुलासा

Sant Kabir Nagar Abduction Case Update: उत्तर प्रदेशके संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद युवक के अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा इलाके से लापता हुए विशाल कुमार को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने सांसद प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य समेत 4आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं मामले में नया खुलासा भी हुआ है।