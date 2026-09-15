महिला संबंधी अपराध में लापरवाही पड़ी भारी, थानेदार सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित

एसपी कार्यालय की जानकारी के मुताबिक थानाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी पर महिला संबंधी अपराधों में तेजी से और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और अभियानों का भी अपेक्षित तरीके से पालन नहीं किया। उन पर लंबित जांचों का समय से निस्तारण नहीं करने, अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने और गुमशुदा लोगों की तलाश में रुचि नहीं लेने के भी आरोप हैं। थानाध्यक्ष पर साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रियता नहीं दिखाने का भी आरोप है। इसके अलावा महिला अपराधों की रोकथाम से जुड़े मिशन शक्ति के कार्यक्रमों में भी अपेक्षित रुचि नहीं लेने की बात सामने आई है।