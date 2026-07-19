संतकबीर नगर पुलिस का एक्शन: 50 हजार का ईनामिया भुट्टू अली सहित तीन गिरफ्तार, कई जिले में दर्ज हैं मुकदमे

मुख्य आरोपी भुट्टू अली ने पूछताछ में धनघटा क्षेत्र के सिरसी और महुली क्षेत्र के तरयापार में करीब एक वर्ष पहले हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। उसने बताया कि वारदात के दौरान सुरक्षा के लिए साथी को तमंचा और कारतूस भी उपलब्ध कराया था। आरोपी अपने साथियों के साथ कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी और गोवंश तस्करी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। SP ने बताया कि गिरफ्तार नूर मोहम्मद शाह के खिलाफ भी दो मुकदमें दर्ज हैं, दोनों मामले गोरखपुर जिले के बेलीपार थाने में दर्ज हैं।