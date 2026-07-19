19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

संत कबीर नगर

संतकबीर नगर पुलिस का एक्शन: 50 हजार का ईनामिया भुट्टू अली सहित तीन गिरफ्तार, कई जिले में दर्ज हैं मुकदमे

Sant kabir nagar police: रविवार को संतकबीर नगर जिले में धनघटा और महुली पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र की ओर से घोषित 50 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया।
2 min read
Google source verification

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Jul 19, 2026

Up news, santkabir nagar police,

पत्रकार वार्ता करते हुए SP संतकबीर नगर सोमेंद्र मीणा (सोर्स: पत्रिका)

Sant Kabir Nagar News: संतकबीर नगर जिले की पुलिस ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50 हजार के इनामी तस्कर भट्टू अली को गिरफ्तार कर लिया। यह कारवाई धनघटा और महुली पुलिस की संयुक्त टीम ने की और वांछित आरोपी समेत तीन अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया।

इन चीजों की हुई बरामदगी

इनके कब्जे से 23 किलो 810 ग्राम गांजा, एक बिना नंबर की बोलेरो पिकअप, एक अवैध तमंचा, दो कारतूस, दो मोबाइल फोन और 800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने इस गुड वर्क पर धनघटा और महुली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

बिहार के गोपालगंज का वाशिंदा है भुट्टू अली

भुट्टू अली पुत्र नूर मोहम्मद शाह, बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले का निवासी है। वह धनघटा और महुली थाने में दर्ज चोरी के मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। DIG बस्ती ने इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार के इनाम की घोषणा की थी, जानकारी के मुताबिक आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 12 मुकदमें दर्ज हैं।

चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़कर भागा

गिरफ्तारी की सूचना देते हुए SP ने बताया कि बिना नंबर की एक पिकअप में सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति अशरफपुर बाजार में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही धनघटा पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को देखकर चालक बैरियर तोड़ते हुए सिरसी की ओर भाग निकला। इसकी सूचना मिलते ही महुली पुलिस ने भी घेराबंदी कर दी।

पुलिस से घिरने पर पिकअप पेड़ से टकराई

बदमाश दोनों तरफ से घिरने पर भागने लगे, इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। हादसे में चालक के पैर में चोट आने पर उसे सीएचसी हैंसर बाजार भेजा गया। धनघटा थाने में बीएनएस, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में नया प्राथमिकी दर्ज किया गया है। SP ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कबाड़ और नए पार्ट्स जोड़कर बिना नंबर की पिकअप तैयार कराई थी तथा पहचान छिपाने के लिए इंजन और चेसिस नंबर भी घिसकर मिटा दिए थे।

अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

मुख्य आरोपी भुट्टू अली ने पूछताछ में धनघटा क्षेत्र के सिरसी और महुली क्षेत्र के तरयापार में करीब एक वर्ष पहले हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। उसने बताया कि वारदात के दौरान सुरक्षा के लिए साथी को तमंचा और कारतूस भी उपलब्ध कराया था। आरोपी अपने साथियों के साथ कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी और गोवंश तस्करी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। SP ने बताया कि गिरफ्तार नूर मोहम्मद शाह के खिलाफ भी दो मुकदमें दर्ज हैं, दोनों मामले गोरखपुर जिले के बेलीपार थाने में दर्ज हैं।

वाराणसी के बाद अब मां सरयू के बीच चली बीयर और मटन पार्टी! अयोध्या का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

ये भी पढ़ें
मटन और बीयर पार्टी का वायरल वीडियो का फोटो सोर्स स्क्रीनशॉट

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 06:47 pm

Published on:

19 Jul 2026 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / संतकबीर नगर पुलिस का एक्शन: 50 हजार का ईनामिया भुट्टू अली सहित तीन गिरफ्तार, कई जिले में दर्ज हैं मुकदमे

बड़ी खबरें

View All

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संतकबीर नगर में 300 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर गिरा, कुछ दिन पहले CM योगी ने किए थे दर्शन

Sant Kabir Nagar
संत कबीर नगर

Two Children drowned: संतकबीर नगर में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत

Up news, sant kabir nagar news
संत कबीर नगर

संत कबीर नगर हत्याकांड पर चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- दलित का गला रेतने वालों को मिले सख्त सजा

Chandrashekhar Azad, Sant Kabir Nagar News, Dalit Youth Murder, Bakhira Police Station, Bhim Army, Azad Samaj Party, UP News,
संत कबीर नगर

यूपी में सरेराह युवक की गला काटकर हत्या…आगजनी, शव रखकर प्रदर्शन…भीड़ ने की एनकाउंटर की मांग

Up news, gorakhpur
संत कबीर नगर

ब्रिटेन की नागरिकता और भारत सरकार से वेतन, अब मौलाना के मदरसे पर चल रहा बुलडोजर, विदेशी फंडिंग का आरोप

संत कबीर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.