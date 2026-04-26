ब्रिटेन की नागरिकता और भारत सरकार से वेतन, अब मौलाना के मदरसे पर चल रहा बुलडोजर, विदेशी फंडिंग का आरोप

मौलाना के खिलाफ कुल तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संतकबीरनगर में विदेशी फंडिंग व संदिग्ध गतिविधियों का, आजमगढ़ में धोखाधड़ी व आर्थिक गड़बड़ी का, और 2 नवंबर 2024 को खलीलाबाद कोतवाली में विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा। पहले दो में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। मदरसा प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन ने अंदर रखा जरूरी सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया। बहरहाल, ब्रिटेन में बैठे मौलाना से जुड़ा यह पूरा मामला अब कानून के शिकंजे में पूरी तरह कस चुका है।