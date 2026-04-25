यूपी में PDA को खोखला कर रहे हैं सपा सांसद, संतकबीरनगर में दलित की जमीन कब्जाने का आरोप

DM आलोक कुमार ने भूमि कब्जाने के प्रकरण की जांच के लिए मेंहदावल के एसडीएम को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं लक्ष्मीकांत सांसद ने कहा कि वर्ष 2017-18 में तालाब में मछली पालन का पट्टा मत्स्यजीवी सहकारी समिति के नाम से हुआ है, जिसकी देखरेख समिति के अध्यक्ष और सचिव करते हैं। बंधा निर्माण भी राजस्व विभाग द्वारा कराया गया था। शिकायतकर्ता ने भूमि की पैमाइश कराई थी और तालाब की कुछ भूमि को अपना बताया था, जो गलत है। निशानदेही के पत्थर उखाड़ने और भूमि खुदवाकर मिट्टी बेंचने सहित लगाए गए अन्य सभी आरोप निराधार हैं।