बाजार दिखाने के बहाने बाहरी व्यापारियों से करते थे ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार…इन चीजों की हुई बरामदगी

पुलिस ने जब पूछताछ की तब सामने आया कि आरोपी बाहरी लोगों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। 22 अप्रैल 2026 को गोंडा जिले के वालेश्वरगंज निवासी देवेंद्र कुमार भारती अपने पुत्र और परिचित के साथ शादी के कपड़े खरीदने खलीलाबाद आए थे। नेदुला चौराहे पर एक युवक ने खुद को स्थानीय बताकर उन्हें बाजार दिखाने का झांसा दिया और उनकी गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद वह उन्हें तहसील के पास वन विभाग कार्यालय के निकट ले गया। खरीदारी कराने के बहाने उसने पीड़ित का बैग अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 2 लाख रुपये नकद थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए स्विफ्ट कार सवार उसके साथी मौके पर पहुंचे और सभी आरोपी रुपये लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से कई कड़ियों को जोड़कर ठगों के गिरोह का कार्डफाश किया।