School timing change: तेज गर्मी का असर: यूपी के कई जिलों में बदला स्कूल टाइम, बच्चों को बड़ी राहत

School timing change in up: प्रदेश में गर्मी दिन-ब-दिन तेज होती जा रही है। बांदा सहित कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। खासकर छोटे बच्चों के लिए यह मौसम काफी परेशानी भरा साबित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा था। जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। इसी क्रम में शाहजहांपुर और संतकबीरनगर जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यहां कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होंगे। पहले स्कूल का समय इससे अधिक देर तक था। जिससे बच्चों को दोपहर की तेज धूप में घर लौटना पड़ता था। जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश का पालन सभी बोर्ड के स्कूलों चाहे वे सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान हों को करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वाराणसी में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पहले यहां स्कूल सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलते थे, लेकिन अब नया समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कर दिया गया है। यह बदलाव 18 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। अगले आदेश तक जारी रहेगा।