संतकबीर नगर जिले के 57 पुलिसकर्मी ‘कॉप आफ द मंथ’ चुने गए, SP ने किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान, जिले के विभिन्न थानों, कार्यालयों और इकाइयों में तैनात 57 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 'कॉम्प ऑफ द मंथ' चुना गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस गोष्ठी में जिले के सभी CO, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सभी प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।