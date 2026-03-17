Kanpur News: मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, बैग में मिली डायरी से फर्रुखाबाद कनेक्शन, पुलिस पहचान में जुटी

प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, रोडवेज बस एसपीएम मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के बीच में ही रुक गई थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री बस से उतर रहे थे। उतरते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसल गया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। तभी चालक ने बस आगे बढ़ा दी और बस का पिछला टायर बुजुर्ग के सिर के ऊपर से गुजर गया। इससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से भाग निकले। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को सड़क किनारे खड़ा कराया और यातायात व्यवस्था बहाल कराई।