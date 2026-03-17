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Kanpur News: मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, बैग में मिली डायरी से फर्रुखाबाद कनेक्शन, पुलिस पहचान में जुटी

Kanpur Roadways Bus Accident : कानपुर के कल्याणपुर में एसपीएम मेट्रो स्टेशन के पास रोडवेज बस से उतरते समय पैर फिसलने से बुजुर्ग बस के पिछले टायर की चपेट में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई। चालक-परिचालक फरार हैं, पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 17, 2026

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एसपीएम मेट्रो स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में रोडवेज बस से उतरते समय पैर फिसलने से बुजुर्ग की बस के पिछले टायर की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बस को किनारे कर यातायात सुचारू कराया और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास शुरू किया।

पैर फिसल और हो गया हादसा

प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, रोडवेज बस एसपीएम मेट्रो स्टेशन के पास सड़क के बीच में ही रुक गई थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग यात्री बस से उतर रहे थे। उतरते समय अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसल गया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़े। तभी चालक ने बस आगे बढ़ा दी और बस का पिछला टायर बुजुर्ग के सिर के ऊपर से गुजर गया। इससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं चालक और परिचालक बस छोड़कर मौके से भाग निकले। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को सड़क किनारे खड़ा कराया और यातायात व्यवस्था बहाल कराई।

मिली एक डायरी

वही पुलिस को बुजुर्ग के पास से एक बैग मिला है, जिसमें एक डायरी रखी थी। डायरी में श्री कृष्णा यादव नाम और पता फर्रुखाबाद लिखा मिला है। पुलिस अब फर्रुखाबाद पुलिस से संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग यहीं उतर रहे थे, इसलिए कुछ लोग उनके आसपास के इलाके का ही निवासी होने की भी संभावना जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

क्या बोले थाना प्रभारी

कल्याणपुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही फरार बस चालक और परिचालक की तलाश भी की जा रही है।

#Meghalaya Murder Mysteryमें अब तक

Kanpur News: मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, बैग में मिली डायरी से फर्रुखाबाद कनेक्शन, पुलिस पहचान में जुटी

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Published on:

17 Mar 2026 09:04 am

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