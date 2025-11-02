ठंड में जंगल के जरूरतमंदों लोगों को मिलेगी मदद की गर्माहट



पेंच प्रबंधन कर रहा सहयोग का आव्हान

पेंच प्रबंधन के मुताबिक इस सामाजिक पहल के तहत कोई भी नागरिक या संस्था अपने स्तर से नए या साफ.-सुथरे कंबल प्रदान कर सकती है। इसके लिए प्रबंधन ने अपने मुख्यालय सहित टुरिया, खवासा, रूखड़ और करमाझिरी गेट पर कंबल एकत्र करने व वितरण के लिए प्रभारियों के संपर्क नंबर जारी किए हैं। नागरिक इनसे सीधे संपर्क कर कंबल जमा करा सकते हैं या वितरण में सहयोग दे सकते हैं। जंगल और आसपास के इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान काफी कम हो जाता है, इससे वन क्षेत्र के रहवासियों को गर्म कपड़ों के अभाव में ठंड में दिन-रात गुजारना मुश्किल होता है। ऐसे में यह पहल उन्हें न केवल शारीरिक राहत देगी बल्कि मनोबल भी बढ़ाएगी। सिवनी जिला सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक व कई संगठन इस अभियान से जुड रहे हंै। कई लोग व्यक्तिगत रूप से पेंच के गेटों पर जाकर कंबल सौंप रहे हैं, जबकि कुछ संस्थाएं सामूहिक रूप से संग्रह कर वितरण की तैयारी कर रही हैं।

पेंच प्रबंधन का संदेश

पेंच टाइगर रिजर्व के टुरिया में कंबल संग्रह व वितरण प्रभारी डिप्टी रेंजर दीपक मिश्रा ने बताया कि जंगल का संरक्षण तभी संभव है जब उसके आसपास रहने वाले समुदाय भी सुरक्षित और समर्थ हों। यह अभियान सिर्फ दान नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी का प्रतीक है। सर्दी में जरूरतमंदों तक गर्माहट पहुंचाने की यह पहल निश्चित रूप से मानवता और प्रकृति संरक्षण दोनों का सुंदर उदाहरण बन रही है।

नागरिक बन सकते हैं सहयोगी

बताया कि वन और वन्यप्राणियों की सुरक्षा में लगे कर्मियों के परिवारजनों और क्षेत्रीय जरूरतमंद बच्चों, बुजुर्गों की मदद के लिए नागरिक कंबल सीधे पेंच टाइगर रिजर्व कार्यालय सिवनी भेज सकते हैं। इसके अलावा पेंच के टुरिया गेट पर दीपक मिश्रा 9644962501 पर, खवासा गेट पर सतीराम उइके को 9340099477,रुखड़ गेट पर फिरोज़ खान को 9406722511, करमाझिरी गेट पर रमेश उइके 6260038577 को संपर्क कर जरूरतमंदों के लिए कंबल पहुंचा सकते हैं।

इनका कहना है -

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के विस्थापित ग्राम, वनग्राम के स्कूली बच्चों-बुजुर्गों और सुरक्षा में सहयोगी श्रमिकों के परिवारजनों को दान के माध्यम से मिल रहे कंबल बांटे जाएंगे। अभी हमें एक हजार से ज्यादा कंबल लोगों के सहयोग से मिल चुके हैं। जो भी नागरिक सहयोगी बनना चाहें, संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त कंबल का वितरण जल्द ही कराया जाएगा। नागरिकों का योगदान किसी जरूरतमंद के जीवन में गर्मी और मुस्कान दोनों ला सकता है।

रजनीश सिंह डिप्टी डायरेक्टर पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी।