भाजपा विधायक की छाया में धमका रही पुलिस, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

Chhatarpur Murder Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका के अनुसार 17 नवंबर 2023 को छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक सलमान खान की पत्नी रजिया अली ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में बताया गया है कि सलमान को कथित तौर पर भाजपा के विधायक अरविंद पटेरिया के समर्थकों ने कार से कुचलकर मार दिया था। (mp news)
याचिका में उल्लेख किया गया है कि आरोपी अरविंद पटेरिया (bjp mla Arvind Patreiya), जिन्होंने बाद में विधायक का चुनाव जीता और उनके समर्थक स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से रजिया और उनके परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। रजिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पुलिस उन्हें शांत रहने के लिए धमका रही है और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए दबाव डाल रही है।
रजिया ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि जिला कलेक्टर ने घटना के तुरंत बाद एसपी को पत्र लिखकर उचित जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस पूरी तरह से आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र आरोपी के राजनीतिक प्रभाव में होने के कारण निष्पक्ष कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। रजिया एक गरीब विधवा के रूप में न्याय की तलाश में विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।
रजिया ने बताया कि आरोपी और उनके समर्थक स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे शराब की बोतलें तोड़ना और स्कूल परिसर में उत्पीड़न करना। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बार-बार जान से मारने की धमकियां दी गई हैं।