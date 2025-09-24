भाजपा विधायक की छाया में धमका रही पुलिस, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

रजिया ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि जिला कलेक्टर ने घटना के तुरंत बाद एसपी को पत्र लिखकर उचित जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस पूरी तरह से आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है।