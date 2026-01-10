हवा की रफ्तार 12 से घटकर हुई 6 किमी प्रति घंटे, दिन का तापमान 4 डिग्री उछला

आग तापकर ठंड से बचाव करते लोग
जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और दिन में उत्तर-पूर्व की शीत हवाओं का असर जारी है शुक्रवार को 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। जिससे दिन के तापमान में चार डिग्री का उछाल आया। इससे पहले गुरुवार को 12 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं अपना असर दिखा रही थी और दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो शुक्रवार को बढ़कर 19.4 डिग्री दर्ज हुआ।
केंद्र प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि जिले में हवाओं का असर होने से शाम के वक्त कोहरे की धुंध फैल रही है और यदि पश्चिमी विक्षोभ बनता है तो बूंदाबांदी के आसार भी बन रहे हैं। यदि बूंदाबांदी होती है तो फिर कोहरे की उपस्थिति कम हो जाएगी, अगर बादलों का सर्कुलेशन नहीं बनता तो फिर कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल दिन में तापमान बढ़ रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.4 और न्यूनतम 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जिले में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं रात का तापमान लगातार कम हो रहा है। जिस वजह से कोहरा जिले में बरकरार रहेगा। वहीं देर सुबह तक कोहरा छाने के आसार भी मौसम केंद्र ने दिए हैं। दिन में ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक का अहसास हो रहा है। मौसम केंद्र ने आगामी चार दिनों में और भी पारा गिरने के आसार दिए है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे 50 मीटर की दृश्यता दर्ज हुई जो पूरे दिन 1200 मीटर तक आंकी गई।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग