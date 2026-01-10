हवा की रफ्तार 12 से घटकर हुई 6 किमी प्रति घंटे, दिन का तापमान 4 डिग्री उछला

जिले में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं रात का तापमान लगातार कम हो रहा है। जिस वजह से कोहरा जिले में बरकरार रहेगा। वहीं देर सुबह तक कोहरा छाने के आसार भी मौसम केंद्र ने दिए हैं। दिन में ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में ठंडक का अहसास हो रहा है। मौसम केंद्र ने आगामी चार दिनों में और भी पारा गिरने के आसार दिए है। शुक्रवार को सुबह 6 बजे 50 मीटर की दृश्यता दर्ज हुई जो पूरे दिन 1200 मीटर तक आंकी गई।