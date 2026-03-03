7.5 करोड़ से 5 किमी मार्ग का चौड़ीकरण; ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना नाका तक 8 मीटर बढ़ेगी चौड़ाई

विधायक ललिता यादव ने बताया कि परियोजना के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सड़क की चौड़ाई में देखने को मिलेगा। वर्तमान मार्ग के दोनों ओर 7 से 8 मीटर तक की अतिरिक्त चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके निर्माण से ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर जवाहर रोड, छत्रसाल चौराहा और आगे सिंचाई कॉलोनी पन्ना नाका तक का पूरा हिस्सा एक समान चौड़ा और व्यवस्थित हो जाएगा। चौड़ीकरण का यह कार्य पूरा होने के बाद, शहर के भीतर भारी वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी।