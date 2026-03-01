शादी के लिए दहेज में मांगे 5 लाख रूपये, बेबस पिता को देख बेटी ने चुनी मौत

मुन्ना पाल ने बताया कि हाल ही में उनकी रीढ़ की हड्डी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में हैं। उन्होंने लड़के पक्ष से मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से शादी करने की मिन्नतें कीं, लेकिन आरोपी अपनी मांग पर अड़े रहे। पिता ने जब यह सारी बात अपनी बेटी ज्योति को बताई, तो वह बुरी तरह टूट गई। बीती रात परिवार ने साथ खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह जब परिजन बाहर गए थे, तभी आहत ज्योति ने जहरीला पदार्थ गटक लिया। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।