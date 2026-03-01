शादी के लिए दहेज में मांगे 5 लाख रूपये, बेबस पिता को देख बेटी ने चुनी मौत

एआई जनरेटेड फोटो
MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां गुलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजपुरा में दहेज रूपी दानव ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की जान ले ली। मृतक ज्योति पाल के पिता ने लड़के पक्ष पर 5 लाख रुपए दहेज मांगने और बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए है। आक्रोशित पिता अपनी बेटी का शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है।
मुन्ना पाल के अनुसार उनकी बेटी ज्योति की बातचीत पड़ोसी अजुद्दी पाल के भांजे चंदू पाल (निवासी सटई) से होती थी। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों की बैठक बुलाई और शादी का प्रस्ताव रखा।
आरोप है कि लड़के पक्ष ने शादी के बदले 5 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि की मांग रख दी। मुन्ना पाल ने बताया कि लड़के वालों का कहना था कि उनके बेटे के लिए 5-5 लाख रुपए के रिश्ते आ रहे हैं, यदि वे इतनी रकम देंगे तभी शादी होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयानों और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होते ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुन्ना पाल ने बताया कि हाल ही में उनकी रीढ़ की हड्डी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में हैं। उन्होंने लड़के पक्ष से मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से शादी करने की मिन्नतें कीं, लेकिन आरोपी अपनी मांग पर अड़े रहे। पिता ने जब यह सारी बात अपनी बेटी ज्योति को बताई, तो वह बुरी तरह टूट गई। बीती रात परिवार ने साथ खाना खाया और सो गए, लेकिन सुबह जब परिजन बाहर गए थे, तभी आहत ज्योति ने जहरीला पदार्थ गटक लिया। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटी की मौत से टूट चुके पिता मुन्ना पाल न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि जब तक दहेज लोभी चंदू पाल और उसके सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घटना के बाद गांव में तनाव व शोक का माहौल है।
